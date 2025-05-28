Reconeix haver envestit un home amb el cotxe a la Pobla de Segur però nega que el volgués matar
Fiscalia manté la petició de 9 anys de presó per a la dona per temptativa d'homicidi i amenaces
La dona acusada d'intentar matar l'home que li llogava la casa a la Pobla de Segur el juliol del 2021 ha reconegut aquest dimecres a l'Audiència de Lleida que el va envestir amb el cotxe perquè se sentia amenaçada i assetjada per ell, i creia que volia matar-la a ella i a la seva filla. Per la seva banda, l'home ha declarat que la dona va colpejar per sorpresa el seu cotxe i el va intentar atropellar. Fiscalia ha mantingut la petició de 9 anys de presó per temptativa d'homicidi i amenaces, amb l'atenuant d'alteració psíquica lleu. Els mossos han declarat que van trobar la dona al volant com si hagués perdut la raó i els forenses han detallat que presentava un quadre delirant paranoide. Ella ha negat que tingués intenció de matar-lo.
L'acusada i el denunciant feia temps que mantenien una mala relació i s'havien creuat diverses denúncies prèvies. Segons la dona, el 21 de juliol del 2021 l'home va estar "perseguint" la seva filla per la Pobla de Segur, aquesta va trucar-li plorant i els mossos "no van voler" anar-hi. Per això, ha explicat, ella va anar a veure què succeïa i, en creuar-se amb el vehicle d'ell, va entravessar el cotxe a la carretera "per barrar-li el pas, perquè ens volia matar".
Durant la seva declaració, la processada ha afirmat que, quan se'n va adonar, ell havia baixat del cotxe, la va agafar del coll contra el volant i va intentar estrangular-la. "L'únic que podia fer per escapar d'ell era arrencar el cotxe i fugir. Vaig descarregar coratge contra ell i vaig arremetre amb el meu cotxe, però no el vaig intentar atropellar ni vaig amenaçar-lo de mort. Només vaig dir que al final l'hauria de matar perquè estava indefensa", ha argumentat.
Per la seva banda, el denunciant ha declarat --darrere d'una mampara-- que no recordava que estigués seguint la filla de la processada per tal de reclamar-li les dues mensualitats que li devien, tal com va manifestar durant la instrucció del cas al jutjat de Tremp. L'home s'ha limitat a relatar que el cotxe d'ella el va colpejar de forma intencionada i després el va envestir dues o tres vegades a la zona del pont del Flamisell.
Tot seguit, ha detallat, ell va baixar del vehicle i va obrir la porta del cotxe de la dona, però es va haver d'apartar per no ser atropellat. Després ha explicat que ella el va perseguir i ell corria al davant del seu vehicle, fins que es va poder refugiar en una vorera i diversos testimonis van trucar als Mossos d'Esquadra. "Ella estava en un estat eufòric i em va amenaçar de mort", ha assegurat.
Per la seva banda, els agents dels mossos han declarat que van trobar la dona al volant com si hagués perdut la raó i que manifestava que tot era culpa de la policia, que n'estava farta i volia matar l'home. Al seu torn, els forenses que la van tractar han explicat que presentava un quadre delirant paranoide i que, després de ser detinguda, se'n va decretar l'ingrés psiquiàtric.
Fiscalia ha mantingut la petició de 9 anys de presó, ordre d'allunyament i el pagament d'una indemnització, per temptativa d'homicidi i amenaces, amb l'atenuant d'alteració psíquica lleu. La defensa ha demanat rebaixar la condemna pels suposats delictes de danys i lesions lleus, amb l'aplicació d'una eximent incompleta de trastorn mental. El judici ha quedat vist per a sentència.