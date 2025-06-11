Els Comuns reclamen prioritzar habitatge i transport públic al Pirineu en la nova legislatura
David Cid proposa millorar les concessions d’autobús i replantejar la gestió de l’helicòpter medicalitzat amb base a Tremp per reforçar els serveis bàsics al territori
El portaveu del grup parlamentari dels Comuns al Parlament, David Cid, ha detallat, des de Tremp, les prioritats de la formació pel Pirineu i ha parlat d'habitatge i de les concessions d'autobús que l'any 2028 s'acaben. Per Cid "és una oportunitat fonamental" la fi d'aquestes llicències per poder millorar en freqüències i en qualitat del servei. Per tot, demanen al president de la Generalitat, Salvador Illa, que l'habitatge i el transport públic siguin les dues prioritats que ha de tindre aquesta legislatura. Els Comuns aquests dies fan una ronda de visites a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, que han començat aquest dimecres al Pallars Jussà.
Pel que fa a la problemàtica de l'helicòpter medicalitzat amb base a Tremp, que durant moltes setmanes s'ha traslladat a Sabadell, deixant descobert el Pallars, els Comuns aposten per fer "un canvi de model de gestió", ha dit Cid.
Els Comuns han plantejat al Govern que quan acabi la concessió s'estudiï "internalitzar el servei" i que sigui directament el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) qui disposi d'aquests vehicles i que siguin helicòpters propietat del SEM els que donin el servei.