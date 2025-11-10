Més de 200 estudiants del Pirineu homenatgen Conxità Grangé, supervivent dels camps de concentració nazis
L’acte s’emmarca en l’Any Conxita Grangé, pel centenari del seu naixement, i s'ha celebrat al Museu de Capdella, a la Vall Fosca
Prop de 250 estudiants dels Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça han participat aquest dilluns en un emotiu homenatge a la figura de Conxita Grangé, supervivent pallaresa dels camps de concentració nazis. L'acte, que s'emmarca dins la commemoració del centenari del seu naixement, s'ha celebrat a la central de Capdella, molt a prop de la casa on Grangé va néixer el 6 d'agost de 1925, al nucli d'Espui.
Durant aquest curs escolar 2025-2026, els alumnes han aprofundit en la vida i el compromís de Conxita Grangé i altres deportades del Pallars i la Ribagorça, elaborant diversos treballs que han exposat en aquest acte conjunt organitzat pel Memorial Democràtic i el Departament d'Educació. La majoria dels escolars han descobert una part de la història que desconeixien completament, segons han manifestat. Els alumnes també han publicat un vídeo on la recorden.
El fet que més ha impactat els estudiants ha estat que Grangé fos deportada l'any 1944 al camp de concentració per a dones de Ravensbrück, a Alemanya, quan només tenia dinou anys, una edat molt propera a la dels joves que ara estudien la seva figura. Els participants han tingut l'oportunitat de visitar la casa on va néixer i es va criar a Espui.
La memòria de les dones deportades
Josep Font, director del Memorial Democràtic, ha destacat durant l'acte que Grangé va dedicar gran part de la seva vida a compartir la seva experiència com a resistent antifeixista i deportada amb alumnes de secundària i batxillerat, contribuint a mantenir viva la memòria històrica de les dones deportades als camps nazis.
Font ha subratllat "l'alt valor pedagògic" d'iniciatives com la celebrada aquest dijous a la Vall Fosca amb la participació dels instituts de Tremp, la Pobla de Segur, Sort i Pont de Suert, que permeten connectar les noves generacions amb aquest capítol fonamental de la història recent.
La trajectòria de Conxita Grangé
Nascuda a Espui el 6 d'agost de 1925 en una família nombrosa, Conxita Grangé va ser traslladada als dos anys a Tolosa de Llenguadoc amb els seus oncles degut a una malaltia de la seva mare. Durant la Guerra Civil (1936-1939), la família va tornar a Catalunya per lluitar al costat de la República.
Acabat el conflicte, els Beleta van retornar a França i van participar activament en la Resistència contra els nazis. Conxita i la seva cosina Maria Castelló feien d'enllaç amb els guerrillers i els maquis. El 24 de maig de 1944, Conxita, Maria i la tieta Elvira van ser detingudes a Peny (Arieja), lliurades a la Gestapo i posteriorment deportades a Alemanya després de ser torturades.
Després de travessar França en l'anomenat "tren fantasma" amb centenars de detinguts, van arribar al camp de Ravensbrück el 9 de setembre. Abans de l'alliberament, van sobreviure a les marxes de la mort fins a trobar les tropes aliades. Posteriorment, Conxita es va establir a Tolosa on es va casar amb Josep Ramos Bosch, un antic guerriller català.