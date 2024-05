“Hem portat DNI, formatges i rodes a banda de passatgers”

“Quan era jove i estudiava a la Seu d’Urgell tardava cinc hores en transport públic per tornar a Malmercat, el meu poble, mentre que ara es tarda poc més d’una hora”, explica Josep Colom. Ell és un dels taxistes que ahir va ser homenatjat a Sort per commemorar els 27 anys del servei de transport a demanda Passem el Cantó, que es va posar en marxa per donar resposta als joves del Pallars que anaven a estudiar a la capital de l’Alt Urgell. Colom, que porta a terme el servei juntament amb Lluís Obiols i el seu fill Pau, explica que, de tantes vegades que ha dut a terme el trajecte, que discorre pel Port del Cantó i té tretze parades, se sap ja de memòria cada un dels 150 revolts que té la carretera. “Aquí ens coneixem tots, i és que, aprofitant el servei, hi ha qui ens ha demanat que portéssim rodes per a un taller, formatges i fins i tot temps enrere, quan la seua entrega no era immediata, DNI i passaports”.

Durant l’acte d’ahir dissabte, Colom, que també és professor d’acordió a l’escola itinerant del Pallars, va oferir un concert amb la Banda del Peirot, formada per alguns dels seus alumnes, i va presentar un llibre de contes.