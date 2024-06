Consultoris del Sobirà només atenen urgències per la falta de personalEls professionals, obligats a tancar agendes fins al setembre al triplicar-se la població

Els professionals mèdics dels consultoris i CAP del Pallars Sobirà es veuen obligats a partir de mitjans d’aquest mes a atendre només les urgències mèdiques perquè no hi ha personal suficient per cobrir l’atenció continuada als dispensaris dels pobles ja que és la comarca que més proporció de població estacional rep durant aquests mesos d’estiu. Asseguren que es veuen obligats a tancar les agendes dels pacients del territori fins al setembre perquè “no donem l’abast”, van explicar. “Estem obligats a obrir tots els consultoris de Sort, Esterri, Llavorsí i Ribera de Cardós, i ja que no disposem de reforç de personal només podem atendre les urgències. Els pacients del territori saben que des de mitjans de juny fins al setembre no els fem seguiment. Seran atesos únicament d’urgència.”

Aquest col·lectiu assegura que l’ICS tampoc no contracta personal per substituir els que estan de vacances, i “ens neguen les suplències”. Una situació que els obliga a treballar en torns de matí, tarda i nit i amb un volum de treball molt ampli. “Malgrat que ens agradi la nostra feina acabem la temporada d’estiu esgotats”, van dir. Asseguren que la mateixa situació s’ha repetit en els tres últims anys.Segons dades de l’Idescat, la població que només resideix a la comarca entre juny i agost representa el 92,9% respecte a la que hi resideix durant tot l’any. Rialp és el municipi amb més proporció de població estacional (91%), el segueix Esterri d’Àneu amb un 90,6% mentre que a Sort la proporció és del 83,6%. Davant d’aquestes dades, els professionals mèdics del Sobirà demanen a Salut que declari la comarca com a zona turística per optar a més reforç de sanitaris.

Van afegir que almenys serien necessaris dos equips de reforç formats per un metge i un infermer. Un equip per a la zona nord i reforçar els consultoris de Llavorsí i Esterri i un altre equip per al CAP de Sort, que un dia normal d’estiu pot arribar a tenir més de mig centenar d’urgències. Per la seua part, fonts de Salut van explicar que la planificació de les vacances de l’Àrea Bàsica de Salut del Sobirà no ha finalitzat i s’hi està treballant actualment. No obstant, van apuntar que “sempre” hi ha algun tipus de reforç de personal durant els mesos de vacances.

Retallades en les substitucions per cobrir vacances d’estiu