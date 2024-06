Jocs i manualitats per activar el comerç

L’Associació de Comerciants del Carrer Major de Sort va organitzar ahir la jornada Jocs i manualitats per a totes les edats! en aquest cèntric carrer de la capital del Sobirà per promoure l’activitat comercial.

De les 11.00 a les 14.00 hores i de les 17.30 a les 20.00 hores, nens i adults van poder participar en jocs educatius i en l’elaboració de manualitats ornamentals per decorar, segons van explicar fonts municipals. Durant el matí, el carrer Major va estar d’allò més animat i una mica menys a la tarda, encara que els comerciants valoren la iniciativa com a molt positiva per a la reactivació del sector durant l’estiu. L’ajuntament, que va col·laborar en aquesta experiència, va indicar que és una molt bona iniciativa per potenciar el comerç conjugant la formació dels nens i la relació entre famílies.