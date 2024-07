Càrrega ràpida a Rialp per als cotxes elèctrics

L’ajuntament de Rialp ha estrenat dos carregadors per a vehicles elèctrics que podran utilitzar fins a quatre vehicles de forma simultània. Es tracta de dispositius de càrrega ràpida amb una potència de 120 kW. El primer ja funciona a l’avinguda de la Generalitat, mentre que l’altre entrarà en servei a finals de l’estiu a la plaça del Tornall, davant de la seu del consistori. Per poder utilitzar-los, serà necessari registrar-se a l’aplicació per a dispositius mòbils d’Eranovum, introduint les dades del vehicle i la forma de pagament. Aquesta empresa es va adjudicar en concurs la instal·lació d’aquests punts de càrrega i el seu manteniment.

L’ajuntament va afirmar que aquests punts de càrrega són una mostra del compromís de Rialp amb el transport sostenible i amb un turisme de qualitat i respectuós amb el territori.