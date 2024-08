Ple turístic a l'espera de revalidar rècords

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les valls del Pirineu freguen el ple en aquest pont de la Mare de Déu d’Agost, mentre que les comarques del Prepirineu i el pla van començar aquest període d’alta afluència vacacional amb ocupacions d’entre el 80 i el 90%. Caldrà esperar al final de l’estiu per detallar balanços, però el sector turístic aspira a revalidar les xifres de l’estiu passat. Després de la dana que va escombrar el territori a començaments de setmana, sembla que la meteorologia donarà un respir aquest cap de setmana a tots els municipis que celebren fires i festes majors així com al sector dels esports d’aventura, especialment els aquàtics com el ràfting o l’hidrotrineu, que esperen rebre aquests dies un total de 18.300 clients (vegeu SEGRE d’ahir), la qual cosa suposarà uns ingressos de 2,7 milions només al Pallars Sobirà, segons dades del Patronat de la Diputació.