Baqueira retalla a 154 habitatges els plans urbanístics a Sorpe

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La planificació immobiliària vinculada a l’estació d’esquí de Baqueira-Beret va saltar al Pallars Sobirà ja el 2006 durant el boom del maó. És quan l’empresa va impulsar un pla per construir 379 habitatges de segona residència a l’entorn de la carretera que connecta Sorpe amb Boren, a Alt Àneu. Gairebé vint anys més tard ha retallat dràsticament les pretensions i ara planteja un total de 154 habitatges, de les quals 68 són unifamiliars amb jardí i la resta serien pisos d’uns 90 m² en edificis plurifamiliars amb espais mancomunats.

Els fets es remunten a l’any passat, quan l’anterior equip de govern d’Alt Àneu va suspendre la concessió de llicències en la que havia de ser la principal urbanització en l’entorn de Baqueira al Sobirà. Va ser llavors quan la junta de compensació, que inclou l’estació d’esquí i altres amos del sòl, van iniciar un procés per reformular el projecte original, a fi d’integrar-lo millor amb el paisatge i establir un desenvolupament en diferents etapes que fes més viable els costos per desenvolupar-lo, a més de revisar-ne la superfície comercial. En aquest sentit, els nous edificis tindran una altura màxima de dos plantes amb entresolat. El projecte es troba ara en avaluació ambiental i en cas d’aprovar-se i executar-se, atansaria encara més els veïns de la zona al negoci de l’esquí de Baqueira, ja que proposa un futur accés a les pistes d’esquí a l’extrem nord de Sorpe, que evitaria haver de circular per la carretera del port de la Bonaigua, amb talls freqüents de trànsit per risc d’allaus a l’hivern.Per la seua part, l’alcaldessa d’Alt Àneu, Laura Tristán, va veure amb bons ulls el nou projecte. “Que pugui executar-se en diferents fases evitaria que els pisos quedin a mig acabar com ha passat en altres zones”, va dir, i va afegir que l’ajuntament preveu destinar el 10 per cent del sòl que li correspon per la càrrega urbanística del projecte per construir una trentena de pisos de protecció oficial.