La nova Biblioteca Pública de Sort obre les portes després de vint anys

Després de més de vint anys d'obres i alguns imprevistos, la tan esperada nova Biblioteca Pública de Sort ha obert finalment les seves portes. La inauguració oficial va tenir lloc aquest dimecres, presidida per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, qui ha destacat la vocació comarcal de l'equipament i la seva missió de fer arribar la cultura a tots els veïns del Pallars.

Durant el seu discurs, la consellera ha posat èmfasi en els esforços que està realitzant el Govern per "garantir els drets culturals" per a tothom i arreu del territori. Ha subratllat la importància d'iniciatives com aquesta per democratitzar l'accés al coneixement i fomentar la participació ciutadana en activitats culturals.

Per la seva part, l'alcalde de Sort, Baldo Farré, ha lamentat la lentitud i la feixuguesa que sovint caracteritzen l'administració pública, fent que petites qüestions s'allarguin més del compte. No obstant això, s'ha mostrat satisfet amb el resultat final i confiat que la biblioteca es convertirà en un punt de referència per a la vida cultural de la comarca.

Un fons local i una sala d'actes com a grans atractius

El director de la biblioteca, Rosendo Manrique, ha volgut destacar dos dels principals atractius del nou equipament: el fons local i la sala d'actes. Manrique ha explicat que una de les prioritats serà potenciar les publicacions sobre el Pirineu i el Pallars, amb l'objectiu de convertir la biblioteca en un centre de referència per a l'estudi i la divulgació de la cultura i la història de la regió.

A més, ha ressaltat la presència de publicacions en pallarès a la secció infantil, una iniciativa que busca preservar i promoure l'ús de la llengua pròpia entre les noves generacions. Aquesta aposta per la identitat local és un dels trets distintius de la nova biblioteca, que aspira a ser un espai de trobada i intercanvi cultural per a tots els pallaresos i pallareses.