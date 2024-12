Rialp enderrocarà part d'un edifici a mig construir

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector immobiliari va passar del tot al no-res a tot l’Estat arran de la crisi del totxo cap a l’any 2008. A Lleida van ser molts els projectes que van quedar a mitges al fer fallida les empreses que els van promoure, la qual cosa va deixar estructures completament pelades amb un elevat impacte paisatgístic. Una es troba al centre de Rialp, al carrer del Mig, on s’alça una gran estructura metàl·lica abandonada fa més de deu anys sobre la qual pesa una sentència que obliga a reduir-ne l’alçada, a fi d’adaptar-la a la normativa urbanística de la zona. Es tracta d’un projecte que preveia vint habitatges amb quatre plantes i una coberta. Va ser iniciat el 2006 per Flapisa Pallars SL, que va ser declarada en fallida el 2013, per la qual cosa és l’ajuntament el que, de manera subsidiària, ha de portar a terme les obres.

Aquestes consistiran en la demolició dels elements existents a la coberta i el forjat de la planta quarta i de les columnes de suport d’aquest forjat i de la coberta, així com les rampes d’escala que connecten aquestes dos plantes. També s’enderrocarà el tram del mur de contenció que sobresurt del rasant del carrer de la Costa, a l’altre costat de la façana i que es troba a uns 8,85 metres d’altura respecte al carrer del Mig. Ja s’han licitat les obres, amb un preu de sortida de 63.000 euros amb IVA, que s’adjudicaran a l’oferta menys costosa.

L’alcalde, Gerard Sabarich, va explicar que ja tenen reservada una partida per assumir els treballs i va detallar que, una vegada fet el pagament a l’empresa adjudicatària, carregaran l’import a la parcel·la al Registre de la Propietat.

Quant a l’antic promotor de l’edifici, es troba en concurs de creditors, per la qual cosa en cas de resoldre’s seria el futur propietari de la parcel·la on es troba el projecte el que hauria d’assumir el deute.

Denuncien desperfectes a la via verda entre Sort i Rialp

Veïns del Pallars denuncien que la via ciclista entre Sort i Rialp presenta desperfectes en diversos punts abans fins i tot que hagi pogut inaugurar-se. En concret, han aparegut esquerdes en diferents trams, cosa que, apunten, propicia les filtracions d’aigua, que podrien danyar el camí amb la caiguda dels termòmetres i amb les gelades. Territori va explicar que les està sanejant de manera provisional i treballa en una solució definitiva. L’obra es va pressupostar per un valor de 3.800.000 euros.