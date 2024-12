Impuls definitiu a la reconstrucció de Buseu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria de Territori ha aprovat definitivament el projecte per a la reconstrucció del nucli de Buseu, a Baix Pallars, incloses totes les modificacions proposades per diferents departaments per recuperar l’antiga configuració de poble, definir el límit d’edificacions, fomentar la conservació i respectar l’entorn, així com definir els accessos, tal com exposa el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del divendres 27. La superfície total és de més de 3.200 metres quadrats i s’identifiquen set conjunts edificatoris en sòl rústic, a més de l’església.

El nucli de Buseu va quedar abandonat durant la dècada del 1950. Els promotors de la seua recuperació són una família que hi ha posat en marxa una empresa d’ecoturisme, L’Altre Pallars.

La família propietària s’ha limitat fins ara a consolidar els edificis per evitar que s’esfondrin. Només una casa està rehabilitada i en ús: és la que serveix d’allotjament per als amants de l’ornitologia que acudeixen a la zona. Amb això es posa fi a més de cinc anys de tràmits per definir el pla urbanístic i facilitar la reconstrucció de la resta del poble.

L’objectiu, segons assenyalen els promotors, és conservar i permetre que creixi de forma gradual el negoci de l’ecoturisme. No descarten vendre alguna casa a tercers, però van puntualitzar que no és la principal intenció. També han instal·lat plaques solars i han asfaltat els camins.