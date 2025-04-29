Ràdios analògiques esgotades i augment de vendes d’espelmes i bateries solars: així es viu l’apagada a Sort
Els propietaris d’un basar de la capital del Pallars Sobirà torna a fer les operacions amb calculadora
L’avaria elèctrica ha fet augmentar la venda de ràdios analògiques, espelmes i bateries solars per carregar els telèfons mòbils als establiments comercials. La demanda d’aquests productes ha augmentat considerablement en relació amb altres dies, ha comentat el Yeyxin, responsable d’un basar de Sort. En poc més d’una hora ha esgotat totes les ràdios analògiques, ha comentat. El problema ha arribat a l’hora de pagar, ja que molts clients acostumats a fer-ho amb targeta no tenien diners en efectiu. A un altre dels aparells que molts establiments han hagut de treure la pols és a les calculadores per fer les operacions.
Molts dels clients han improvisat un kit d’emergència davant la incertesa de quant duraria l’apagada. Les espelmes i les llanternes han estat els productes més sol·licitats al basar de Sort. Pel que fa a les ràdios analògiques les ha comprat molta gent gran i joves per portar-les als seus avis, que s’havien quedat del tot incomunicats, sense saber que havia succeït.