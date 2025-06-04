Els Agents Rurals denuncien dues persones al Pallars Sobirà per fotografiar il·legalment el gall fer
El cos intensifica la vigilància al Pirineu per protegir l'espècie durant el període reproductor
Els Agents Rurals han denunciat dues persones al Pallars Sobirà per fotografiar il·legalment el gall fer. Aquesta espècie protegida, en perill d'extinció, és extremadament sensible a la presència humana i la fotografia i altres activitats il·legals que la pertorbin poden comportar sancions d'entre 3.000 i 200.000 euros. El Grup Especial de Verins i Antifurtivisme dels Agents Rurals intensifica la vigilància al Pirineu per protegir aquesta espècie durant el seu període reproductor. Precisament, els Agents Rurals han determinat després d'una investigació que les dues persones denunciades van fer les fotografies dins dels espais naturals protegits de la Regió de l'Alt Pirineu i en època de reproducció del gall fer sense autorització.
La primera denúncia s'ha posat a una persona que pernoctava camuflada a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al terme municipal d'Esterri d'Àneu amb diversos equips de fotografia. La investigació d'aquests fets ha permès també detectar i denunciar altres activitats il·legals de captació d'imatges no només del gall fer, sinó d'altres espècies amenaçades del Pirineu.
L'altre cas ha tingut lloc al terme municipal d'Alins, dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu, on s'ha denunciat una persona que feia fotografia professional sobre aquesta espècie. La persona ja havia estat identificada i denunciada amb anterioritat, després de fer fotografies similars que després difonia per les xarxes socials.
Regressió "alarmant"
El gall fer està inclòs dins del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya com a espècie en perill d'extinció, i els Agents Rurals alerten d'una regressió "alarmant". D'entre els factors d'amenaça d'aquesta espècie apareix l'activitat humana i la generalització d'activitats d'oci.
El gall fer és altament sensible a la presència humana. La detecció de persones provoca l'abandonament immediat de la zona i la interrupció de conductes clau com el cant, que pot impedir la còpula, especialment perquè les femelles només són receptives durant dos o tres dies. Si les pertorbacions són freqüents, la reproducció pot veure's greument compromesa, i es pot reduir dràsticament la productivitat de l'espècie.
El Grup Especial de Verins i Antifurtivisme dels Agents Rurals manté actiu un dispositiu de vigilància i protecció del gall fer durant tot l'any, que s'intensifica en els períodes més sensibles per a l'espècie, com l'època reproductora i la hivernal.
El cos alerta que en els darrers anys s'ha observat un increment "preocupant" del nombre de persones que accedeixen a zones de cant del gall fer. Aquest augment sovint està vinculat a la difusió d'imatges a les xarxes socials que, "tot i semblar inofensives, poden generar un fort efecte crida".