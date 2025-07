Endesa regula el cabal del Noguera Pallaresa per a tres grans competicions de piragüisme a Sort

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Endesa durà a terme aquest cap de setmana diverses regulacions del cabal del riu Noguera Pallaresa per garantir la celebració de tres importants competicions de piragüisme a Sort. Aquestes proves formen part del 61è Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa, que es desenvolupa del 28 de juny al 6 de juliol de 2024, i que comença precisament ara. Les competicions inclouen l’Open Internacional d’estil lliure i el Campionat d’Euskadi d’estil lliure (dissabte al matí), la 2a Copa Catalana de Joves Promeses d’eslàlom (dissabte a la tarda) i la 3a Copa Catalana d’eslàlom absolut (diumenge al migdia).

Per a l’Open Internacional i el Campionat d’Euskadi d’estil lliure, que se celebraran dissabte de 10:00 a 14:00 al rul·lo de Sort, la companyia elèctrica assegurarà un cabal òptim de 23 m³/s al seu pas per la localitat entre les 10:00 i les 15:00 hores. Per aconseguir-ho, la central hidroelèctrica de La Torrassa aportarà un cabal constant de 12 m³/s entre les 6:00 i les 12:00 hores, mentre que la central de Llavorsí contribuirà amb 3 m³/s entre les 8:00 i les 14:00 hores. A aquest cabal regulat se sumarà un cabal no regulat de 8 m³/s, permetent assolir les condicions idònies per a la pràctica de l’estil lliure.

A la tarda, entre les 16:00 i les 20:00 hores, es disputarà la 2a Copa Catalana de Joves Promeses d’eslàlom en el camp de regates de L’Aigüerola de Sort. Per garantir un cabal estable de 14 m³/s durant aquesta competició, la central de La Torrassa interromprà la seua aportació entre les 12:00 i les 16:00 hores, mentre que la central de Llavorsí aportarà al cabal 6 m³/s entre les 14:00 i les 18:00 hores. Aquest cabal es complementarà amb 8 m³/s de cabal no regulat, assegurant així la seguretat i estabilitat del riu per als joves palistes de les categories benjamí, aleví i infantil.

Ajustaments precisos per a cada competició

El diumenge 30 de juny, entre les 12:00 i les 16:00 hores, tindrà lloc la 3a Copa Catalana d’eslàlom absolut, també en el camp de regates de L’Aigüerola. Per a aquesta prova, Endesa ajustarà el cabal del riu entre 22 i 23 m³/s al seu pas per Sort. Aquesta regulació es realitzarà mitjançant una aportació de 12 m³/s per part de la central de La Torrassa entre les 7:00 i les 12:00 hores, i de 3 m³/s per part de la central de Llavorsí entre les 9:00 i les 14:00 hores, afegits a un cabal no regulat d’entre 7 i 8 m³/s.

Aquestes precises regulacions de cabal demostren el compromís d’Endesa amb les activitats esportives a la zona i la seua capacitat tècnica per ajustar els fluxos d’aigua segons les necessitats específiques de cada modalitat de piragüisme. Les tres competicions programades requereixen condicions diferents, des dels 23 m³/s necessaris per a l’estil lliure fins els 14 m³/s més controlats per a les categories juvenils.

Compromís territorial i gestió sostenible de l’aigua

La companyia col·labora des de fa anys amb diverses associacions esportives i culturals de les comarques de Lleida per facilitar el desenvolupament de diferents jornades i competicions. En funció del tipus d’activitat que es realitzi, com és el cas de les competicions aquàtiques, Endesa treballa coordinadament amb organitzadors i administracions públiques per gestionar la regulació de cabals de determinats rius durant períodes i zones concretes.

Aquest és el cas dels diversos convenis de col·laboració que Endesa manté amb diferents administracions lleidatanes per a la gestió dels cabals d’aigua dels rius Noguera Pallaresa (Consell Comarcal del Pallars Sobirà), Garona (Ajuntament de Les i Conselh Generau d’Aran) i Noguera Ribagorçana (Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça). Tot això amb la finalitat de fomentar la pràctica d’esports a l’aire lliure i la promoció activa del turisme al territori.

A més, Endesa col·labora activament amb diferents entitats per gestionar els diferents usos de l’aigua emmagatzemada que van més enllà dels usos lúdics. Així, l’empresa facilita l’ús de rius i embassaments amb presència de centrals hidroelèctriques, regulant els cabals per laminar crescudes dels rius i mantenir el nivell desitjat. Paral·lelament, actua com a regulador de les aigües per satisfer el regadiu de tot el territori, el cabal ecològic dels rius i l’aigua potable per als municipis.

La importància de Lleida en la producció hidroelèctrica

Les comarques lleidatanes constitueixen en l’actualitat un territori clau quant a la producció hidràulica, ja que des d’un punt de vista energètic concentren 40 de les 54 centrals hidroelèctriques que la companyia té a Catalunya. Aquest tipus d’energia és la principal font renovable al territori català, així com la tecnologia de producció elèctrica més antiga, compensant en certa mesura el dèficit de generació d’energia procedent de fonts renovables.

Una dada molt il·lustrativa que ajuda a entendre aquesta realitat és el fet que la demarcació de Lleida concentra al voltant del 77% de la potència total hidràulica d’Endesa a Catalunya, fins els 1,6 GW de producció màxima instal·lada. Això suposa que si totes les centrals hidràuliques que la companyia té a les comarques lleidatanes treballessin a ple rendiment durant un any, podrien arribar a produir 7,4 de cada 10 MW de tota l’energia renovable que actualment l’empresa pot generar a Catalunya.