Tor, Carles Porta i el fenomen del 'true crime' apareixen al New York Times
La història fascina el prestigiós diari nord-americà, que diu que els seus veïns "ja n'estan cansats"
El prestigiós diari The New York Times va publicar aquest diumenge un extens reportatge sobre el crim de Tor i l'impacte del fenomen del "turisme de true crime" en aquest petit municipi pirinenc. Els periodistes Jason Horowitz i Maria Contreras Coll han visitat recentment el poble per entrevistar els seus habitants, convertits en protagonistes involuntaris d'una història que ha traspassat fronteres.
L'article també destaca la figura de Carles Porta, principal investigador i divulgador del cas des que va elaborar el seu primer reportatge l'any 1997. Des d'aleshores, Porta ha desenvolupat tot un univers narratiu al voltant del crim amb un llibre, un pòdcast a Catalunya Ràdio i diverses sèries documentals, consolidant-se com un referent en el gènere del true crime a Catalunya i Espanya.
El diari novaiorquès detalla minuciosament els fets ocorreguts a Tor, recordant que l'assassinat de Sansa el 1995 va ser el tercer en un període de 15 anys. El reportatge explica com el cos va ser trobat en descomposició i amb un cable elèctric al voltant del coll, detalls macabres que han atret turistes peculiars al poble.
Més enllà dels elements escabrosos, els periodistes aprofundeixen en el rerefons històric i socioeconòmic del conflicte, vinculat a disputes per la propietat de la muntanya i a negocis tèrbols relacionats amb el contraban, així com a controvertides resolucions judicials i a un projecte d'estació d'esquí que hauria transformat l'economia local. "La font més gran de tensió al poble és i continuarà sent la mateixa muntanya", conclou el reportatge.
L'epicentre del true crime espanyol
Segons el New York Times, Tor s'ha convertit en l'autèntica capital espanyola del true crime. Cada estiu, centenars d'aficionats al gènere visiten el poble atrets pel misteri sense resoldre. Molts s'allotgen a l'antiga casa de Sansa, ara reconvertida en l'atracció turística anomenada "Tor Experience", mentre altres intenten ocupar cabanes als boscos dels voltants.
Aquest augment del turisme ha alterat significativament la vida quotidiana dels habitants d'aquest "idíl·lic poble català on les vaques marrons passegen al costat dels rierols a l'ombra de les muntanyes", segons descriu el diari. Mercè Turallols, treballadora de l'Hostal Montaña d'Alins diu que els veïns de Tor "ja n'estan cansats".
La publicació d'aquest reportatge en un mitjà de la rellevància del New York Times podria intensificar encara més l'interès internacional pel cas i multiplicar les visites turístiques durant l'estiu de 2025.
Carles Porta: el pioner del true crime
El reportatge també posa el focus en la figura del lleidatà Carles Porta, qui es reivindica com "probablement, el creador del gènere del true crime a Espanya amb Tor". El periodista lleidatà revela al New York Times que actualment està rodant a Barcelona una nova investigació de crims reals per a Disney.
Malgrat els seus nous projectes, Porta continua obsessionat amb resoldre definitivament el misteri de Tor. En el reportatge, el periodista insinua que les darreres investigacions apunten a un sicari que "vivia a Miami". Esperem doncs, més temporades de Tor i més fil d'on estirar.