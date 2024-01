Acudam tanca amb èxit la integració digital

Un total de nou usuaris de l’Acudam del Pla d’Urgell han fet 350 videotrucades amb familiars i grups d’amics en el marc del projecte pioner a l’Estat Un clic, i parlem? per augmentar la seua autonomia i comunicació, i que s’emmarca en el projecte de Mollerussa SamrtLab promogut pel consistori. La prova pilot es va dur a terme entre els mesos de febrer i desembre del 2023 i els participants, membres de l’entitat d’entre 47 i 77 anys, van utilitzar una tauleta de gran mida equipada amb una interfície accessible i intuïtiva, que podien utilitzar de forma autònoma. Acudam, juntament amb les empreses encarregades del disseny i funcionament de la pantalla, CISCO i Datacom.Global, van afirmar que la prova pilot ha aconseguit els objectius d’afavorir l’autonomia i la comunicació de persones amb discapacitat intel·lectual. Els usuaris van fer un total de 136 videotrucades a familiars i 213 reunions d’amics. Tanmateix, no va funcionar amb les activitats a través del dispositiu, ja que els usuaris van preferir fer-les de forma presencial. El projecte tindrà continuïtat per a 4 dels 9 usuaris.