Mollerussa obrirà l'Espai Jove Andana al febrer

Mollerussa obrirà a finals de febrer l’Espai Jove Andana, a l’Oficina Jove del Pla d’Urgell (a l’antiga estació d’autobusos) i dirigit als joves de Mollerussa i la comarca d’entre 12 i 17 anys. L’equipament oferirà tres espais diferenciats per dur a terme accions que afavoreixin l’emancipació juvenil i la participació en actes lúdics, culturals i formatius. L’objectiu és també que sigui un punt de trobada amb una sala de reunions, tallers i una aula d’estudi. Així ho van avançar l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i l’edil de Joventut, Raquel Pueyo, que van explicar que al principi s’obrirà les tardes dels dimarts i dijous, i s’estudiarà ampliar l’horari quan sigui possible. El pròxim ple debatrà l’aprovació del reglament d’ús d’aquest espai, que s’ha treballat amb el Consell de Participació Adolescent.

Aquest nou equipament naix amb la voluntat de donar sortida a la demanda, detectada a través de tres-centes enquestes a adolescents en què van manifestar la necessitat de poder disposar d’un espai d’aquestes característiques. Quant als espais, disposarà d’una sala on poder organitzar activitats lúdiques, una segona que actuarà com a sala d’estudi on poder realitzar treballs en grup i una tercera de destinada a acollir tallers, formacions o activitats creatives i artístiques. Tot promogut a través d’un equip de treball, la Lokomotora, format per aquells joves que volen participar-hi i que serà l’encarregat de dinamitzar l’espai, segons ha explicat Raquel Pueyo.