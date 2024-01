El Pla vol evitar que cinc pobles quedin exclosos de l'Estatut Rural

El consell del Pla d’Urgell vol evitar que cinc municipis de la comarca amb més de 2.000 habitants quedin exclosos de l’Estatut de Municipis Rurals que està tramitant la Generalitat. Es tracta dels pobles de Linyola, Bellvís, Bell-lloc, Palau d’Anglesola i Torregrossa. Per això, l’ens comarcal ha presentat al·legacions a l’avantprojecte de llei, amb l’objectiu de millorar la consideració de comarca rural i que aquestes localitats puguin beneficiar-se de les mesures previstes en la nova normativa. Aquestes inclouen des de subvencions específiques i simplificació administrativa per als ajuntaments fins a incentius fiscals per establir-se en pobles rurals.

El president del consell, Carles Palau, va afirmar que l’Estatut és una oportunitat, però va reclamar “que es tingui en compte aquests pobles que ara no entren en la definició estricta” de rurals. “El criteri poblacional no pot ser únic i excloent, és necessari tenir-ne en compte d’altres com la densitat d’habitants per quilòmetre quadrat o la pèrdua de població.”“És imprescindible que es reconegui aquesta peculiaritat, ja que l’objectiu final és evitar la despoblació”, va recalcar Palau. Tenir menys de 2.000 veïns, una densitat de població de fins a noranta persones per quilòmetre quadrat o portar deu anys perdent habitants són alguns dels criteris que estableix l’avantprojecte. A Lleida són 210, nou de cada deu dels 231 municipis, els que s’ajusten a aquests requisits. D’aquests, més d’un centenar tenen menys de 500 habitants i responen a la definició de municipis “d’especial atenció”.