Programa 'Orienta' per facilitar que noranta persones del Pla trobin feina

Fins a noranta persones aturades del Pla d’Urgell es poden beneficiar del programa Orienta per trobar feina. El consell ofereix, per segon any consecutiu, el servei d’orientació professional i acompanyament a la inserció laboral de persones sense ocupació o en situació de precarietat laboral. És un servei promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons pel SEPE. Per la seua banda, el president de l’ens comarcal, Carles Palau, va assenyalar que aquest tipus de programes busquen “estabilitzar població al territori com els joves, que estudiaran fora i no tornen”, va dir. Per participar en el programa gratuït durant un any, s’ha d’estar inscrit al SOC. La primera edició de l’Orienta es va tancar amb la inserció d’un total de vint-i-sis persones.