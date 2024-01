La Fira de Sant Josep recupera la presència anual dels tractors

La Fira de Sant Josep de Mollerussa comptarà de nou amb presència anual dels tractors, que des de fa més de deu anys alternaven l’assistència a aquest certamen amb la Fira de Sant Miquel de Lleida. Aquest sector va estrenar l’any passat un emplaçament a la zona posterior dels pavellons i l’alcalde, Marc Solsona, va explicar que tornaran a ser presents en la 151 edició de la fira, que se celebrarà del 16 al 19 de març. Va assegurar que ja compten amb un bon nivell d’expositors confirmats. A més, Solsona i el primer tinent d’alcalde, Joel Bastons, van assenyalar que treballen perquè la Generalitat i el Govern central mantinguin l’aportació econòmica al certamen agrícola.

En el marc de Sant Josep, Mollerussa també acollirà per primera vegada el Congrés de Jardineria i la reunió de la junta de la Federació de Fires de Catalunya (Fefic), segons van explicar Ramon Xinxó i Joaquim Fabrés, tècnics del Patronat de Fires. El congrés reunirà uns 200 professionals del sector i inclourà també els entrenaments oficials del concurs CatSkills de jardineria. Xinxó també va avançar que les jornades tècniques se centraran en la sequera i la gestió del reg.

Així mateix, Solsona va apuntar durant la presentació del calendari firal del 2024 que han decidit prescindir de la figura del director per al Patronat. Va assegurar que és a causa que un canvi de normativa no permet nomenar aquest lloc com un càrrec de confiança, sinó que obliga a convocar un concurs públic per cobrir el lloc amb un alt directiu.Fira de Mollerussa comptarà aquest any amb un pressupost de 732.000 euros. En aquest sentit, Solsona va indicar que actualitzaran la pàgina web de l’organisme, adquiriran un programa de gestió integral de fires i també instal·laran una pantalla led de tres metres d’altura a l’avinguda del Canal. A més, s’organitzarà per al 6 de març vinent una presentació del calendari firal de Mollerussa i del certamen de Sant Josep al Palau Robert de Barcelona.

D’altra banda, Solsona va avançar que mantenen converses per habilitar un alberg a La Serra, amb l’objectiu de reforçar la formació professional dual a l’Institut Mollerussa.