Vila-sana substitueix uns 80 senyals de circulació

Vila-sana va començar dilluns els treballs per substituir aproximadament una vuitantena de senyals de circulació del municipi. L’alcalde, Jaume Caballé, va explicar ahir que suposen al voltant del 90% dels que hi ha actualment als carrers de la localitat. Va apuntar que la majoria dels que es renoven havien quedat molt antiqüats, mentre que d’altres no estaven homologats.

La previsió és que les obres s’allarguin entre set i deu dies, per la qual cosa estaran a punt a finals de la setmana que ve. El primer edil va assegurar que el projecte, que finança l’ajuntament amb fons propis, compta amb un pressupost d’aproximadament 15.000 euros.