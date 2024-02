Dos detinguts a Mollerussa per tràfic de drogues

Un dispositiu policial ha permès detenir dos homes a Mollerussa per tràfic de drogues.Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos, amb la col·laboració de la Policia Local de Mollerussa, van detenir ahir dos homes de 46 i 28 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A un d'ells també se l’acusa d’un delicte de receptació.

Les detencions són resultat d’una investigació oberta després de recollir diversos indicis que apuntaven que el responsable d’un bar, situat al carrer Urgell de Mollerussa, distribuïa substàncies estupefaents, en permetia el consum a l’interior del local i intercanviava objectes sostrets per droga.

Amb aquesta informació dijous a les 21:00 hores es va muntar un dispositiu policial amb agents de Seguretat Ciutadana i de paisà, amb suport d’agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i Policia Local de Mollerussa.

A l’interior del bar van trobar diferents dosis de marihuana i cocaïna amagades a la campana d’extracció de fums, a l’interior d’un gerro de decoració i dins d’un pot de menjar. Tot apunta que la droga intervinguda era per vendre o intercanviar per objectes sostrets.

Durant l’escorcoll també es va intervenir diverses garrafes d’oli, una de les quals constava sostreta d’un establiment de Mollerussa, perfums i un mòbil, entre altres objectes.

Per aquests motius, es va detenir el responsable del bar, un home de 46 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i receptació. També se’l va denunciar administrativament per tolerar el consum de drogues a l’interior del local.

A l’inici del mateix operatiu, quan accedien al local, els agents van detectar un home que, en veure les dotacions policials, va llençar un objecte sota un vehicle estacionat i tot seguit va accedir a l’interior d’un altre local. Immediatament, els agents també van entrar al local i van observar com tornava a llençar sota un sofà un altre objecte. Els mossos van comprovar que havia llençat diverses dosis de marihuana. Per aquest motiu, se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

Els detinguts, amb antecedents passaran demà a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.