El taller amb Josep Salvia a la biblioteca de Mollerussa. - A.M.

La biblioteca de Mollerussa va estrenar dijous el cicle Lletres i Vins amb un taller per a nens per crear personatges de còmic a càrrec de l’il·lustrador Josep Salvia, que també va oferir la xarrada Per què ens fan por els còmics. Els assistents a aquesta última activitat van poder degustar vi del celler Tomàs Cusiné. Linyola va acollir divendres una nit literària sobre Joan Vinyoli acompanyada amb vi.