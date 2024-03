El comerç local de Mollerussa estrena nova imatge i logo

Mollerussa Comercial va estrenar ahir el nou logo, que ha dissenyat un grup de set alumnes de l’últim curs del cicle formatiu de Gràfica Publicitària de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega. La presidenta de l’entitat, Lídia Vilaltella, va explicar que l’anterior logo estava “una mica obsolet”. El nou, que juga amb les lletres m i c, “té moltes aplicacions per poder utilitzar-lo” per exemple en bosses, cartells o adhesius. Mollerussa Comercial ja ha començat a repartir els nous distintius entre els associats, que són 130, i Vilaltella va assenyalar que la presentació de la nova imatge es durà a terme durant la Fira de Sant Josep. Pel seu costat, l’alcalde de la localitat, Marc Solsona, va apuntar que aquesta és la quarta ocasió en què l’associació canvia de logo. A més, va subratllar que la col·laboració entre Mollerussa Comercial i l’escola Ondara “contribueix a la formació professional amb projectes d’impacte al territori”.

Per la seua part, Lucía López, una de les estudiants i directora artística de l’equip, va assegurar que van buscar donar-li “un toc diferent al logo” perquè fos “més modern, més elegant i més juvenil”. També han proposat un nou disseny per als molleuros, amb imatges d’edificis emblemàtics. Xavier Brufau, director de l’escola, va subratllar que “tots han quedat molt satisfets amb la feina”.

Per una altra banda, comerciants i empresaris de Torregrossa van crear dilluns la junta de l’associació que els agruparà. Ara estan pendents dels tràmits per a la constitució formal de l’entitat.