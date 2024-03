Gespa artificial per al futbol i mesures per estalviar aigua

Torregrossa impulsa un projecte per instal·lar gespa artificial al camp de futbol, una actuació que inclou mesures per a l’estalvi d’aigua. L’alcaldessa, Maribel Zamora, va explicar que per regar la gespa utilitzaran aigua de pluja, que s’emmagatzemarà en un dipòsit subterrani al qual també anirà a parar l’aigua dels desaigües de les finques agrícoles. Zamora va apuntar que el projecte es va plantejar en el mandat anterior, però es va haver de “reconduir” arran d’una normativa que prohibeix l’ús de microplàstics com el cautxú a les instal·lacions esportives. A causa del replantejament a què va haver de sotmetre’s, van aprofitar per incloure mesures per a l’estalvi d’aigua. Des del consistori van assegurar que “la gestió eficient de l’aigua i la seua recuperació són els pilars fonamentals” d’aquesta iniciativa.

El pressupost de les obres, que es preveu que estiguin a punt al desembre, ascendeix a aproximadament 576.000 euros i l’ajuntament compta amb ajuts de la Diputació. Les propostes relacionades amb l’estalvi d’aigua superen els 90.000 euros. “Amb aquesta iniciativa, l’ajuntament reafirma el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, la promoció de l’esport local i la conservació dels recursos naturals”, van assegurar.