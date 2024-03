La legió de les orelletes

Les orelletes són un dolç típic d’hivern que s’elabora en desenes de pobles de Lleida. Tanmateix, les de Castellnou de Seana tenen una característica que les fa especials. Això ho fa que el municipi compta amb una legió formada per desenes de voluntaris que en les últimes setmanes n’han elaborat unes 1.400 unitats, que es van repartir durant la festa major de Sant Blai i a la Cursa de l’Orelleta.

La tradició de preparar aquest dolç de forma col·lectiva es remunta al 1979 amb el primer ajuntament democràtic, segons van explicar els veïns Genoveva Baró, Llorenç Borràs i Antoni Balagué. Llavors es pastaven a mà, que “és un treball pesat”, tot i que des de fa anys compten amb la col·laboració del pastisser del poble, que s’encarrega d’aquesta tasca. Van assegurar que per elaborar una orelleta es necessiten almenys tres persones: una estira la massa, una altra la cuina i una tercera aboca el sucre per sobre. L’alcalde, Andreu Balagué, va subratllar la importància que té l’elevada participació dels veïns en l’elaboració. “És una satisfacció”, va assegurar. En la preparació dels dolços es barregen veïns de 80 anys amb nens de 7, per la qual cosa el relleu generacional d’aquesta tradició està assegurat.

El procés de l’elaboració de les orelletes que es van destinar a la carrera que va tenir lloc diumenge passat

Als dolços que preparen per a Sant Blai, ara se’ls sumen els que cuinen per als participants de la Cursa de l’Orelleta, que va celebrar la segona edició diumenge. Va comptar amb uns 450 participants i cadascun es va emportar una orelleta. David Jordán, un dels organitzadors de la competició, va apuntar que la idea de la carrera és “donar a conèixer el poble i quina millor manera que fer-ho que amb les orelletes”. La carrera és també una manera de “reivindicar la nostra tradició”, va dir.