Turull critica el finançament que proposa Esquerra

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va qualificar ahir des de Mollerussa la proposta de finançament singular presentat per l’Executiu de “pamflet electoral que desprestigia les institucions” i va dir que és un anunci que no és “seriós ni creïble” (vegeu la pàgina 20). Va demanar que el Govern de Pere Aragonès “deixi de convertir el Palau de la Generalitat en una oficina electoral” i que es concentri a solucionar els problemes del país, com per exemple els ajuts al sector agrari o la situació de tensió amb els funcionaris de les presons.

Quant a les eleccions al Parlament, va explicar que entre avui i demà es poden presentar candidatures per encapçalar les llistes de Junts al 12M. Si n’hi ha més d’una per circumscripció, dissabte es votarà en primàries. Si només n’hi ha una, quedarà proclamada. També es va referir a Impulsem i va dir que hi ha “predisposició” per repetir coalició.