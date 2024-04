El consistori recupera les pistes de tenis

Les pistes de tenis d’Agramunt tornen a ser de titularitat municipal. Després de 50 anys, ha finalitzat la relació contractual entre l’ajuntament i el Club Tennis Agramunt. Segons el contracte original, firmat el dia 23 d’abril del 1974, el consistori del moment va cedir a l’entitat un terreny i una edificació annexa de titularitat municipal per a la pràctica del tenis no professional. Llavors el club, amb l’aportació dels seus socis i particulars, va construir les pistes de tenis. La concessió acabava el 22 d’abril d’aquest any amb la possibilitat de pròrroga si no hi havia notificació contrària per part de l’ajuntament amb sis mesos d’antelació.

L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va explicar que després de mig segle la instal·lació esportiva ha passat de nou a mans de l’ajuntament. Fernàndez va afegir que “ara estem parlant amb el club per saber quina part de la instal·lació vol continuar explotant a tall d’un nou conveni, com tenen altres entitats esportives locals en altres equipaments del municipi, i amb referència a la resta de la instal·lació, tenint en compte que és bastant gran, decidirem des de l’ajuntament el nou ús esportiu que li donem”.Abans de formalitzar l’entrega de les instal·lacions, l’alcaldessa, acompanyada del regidor d’Esports, Ramon Tarruella, i de la secretària municipal, Sara Miñarro, va dur a terme una inspecció de les pistes de tenis i de l’edificació annexa per confirmar que es trobaven en un bon estat tenint en compte el pas del temps i el seu funcionament. Per la banda del club, hi va assistir el seu president, Jordi Cunyat, juntament amb altres membres de la junta.