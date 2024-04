El consistori cedeix el terreny de la comissaria dels Mossos

El ple de l’ajuntament de Mollerussa aprovarà demà amb tota probabilitat la cessió definitiva del solar que acollirà l’Àrea Bàsica Policial del Pla d’Urgell-les Garrigues. Es tracta de dos finques que sumen 8.252 metres quadrats i una zona de 1.499 metres destinada a equipacions del parc de Bombers. L’alcalde, Marc Solsona, va recordar que la Generalitat ha de licitar aviat la construcció de l’equipament, que es vol començar a edificar a l’estiu. El projecte acumula retards en el calendari ja que el 2022 es va anunciar que entraria en servei aquest 2024. Les obres estan pressupostades en més de 6 milions d’euros.

El ple també adjudicarà la gestió de les tres guarderies municipals, Para-Sol, La Quitxalla i El Niu, a les mateixes cooperatives que les han gestionat des de l’obertura per gairebé 400.000 euros. En el passat ple, el consistori va aprovar una modificació de crèdit de 15.000 euros per contractar una assessoria laboral de manera que una empresa externa farà una revisió de la plantilla. Aquest tràmit, al costat d’altres de caràcter laboral, podria donar una empenta al pressupost per a aquest 2024.