Compra sòl per edificar una vintena d'habitatges

L’ajuntament de Castellnou de Seana ha adquirit a la Sareb terrenys per facilitar la construcció d’una vintena de nous habitatges al municipi i així frenar el despoblament rural. El solar, ubicat a l’avinguda Pla d’Urgell i pròxim al cèntric carrer de Sant Blai, ja feia molts anys que era propietat dels bancs fins arribar a les mans del banc dolent, que gestiona actius procedents de la reestructuració bancària. Després de negociacions, han aconseguit adquirir-lo per un preu definitiu de 26.000 euros. “Ha estat una oportunitat que no hem volgut desaprofitar, tenint en compte que l’entitat Sareb ens va donar prioritat a l’hora de comprar els terrenys, a un preu més baix del que oferirien posteriorment al públic en general”, va explicar l’alcalde, Andreu Balagué.

El terreny que ha adquirit l’ajuntament té una superfície de 12.000 metres quadrats, dels quals 6.200 són rústics i 5.700 urbans. Aquests últims estan dividits en 17 parcel·les i el consistori les posarà a la venda perquè una vintena de famílies puguin construir-hi els seus habitatges. “És una zona privilegiada, a escassos minuts del centre del poble, i suposa una oportunitat excel·lent perquè veïns o altres persones s’estableixin a Castellnou, tenint en compte que el municipi està ben comunicat i a prop de municipis més grans com Mollerussa o Bellpuig”, va remarcar el primer edil.Amb aquesta mesura, l’alcalde confia a donar un “nou impuls” al municipi. Els futurs habitatges comptaran amb una parcel·la mínima de 225 metres quadrats i 10 metres de façana cada una. “El preu de sortida serà més baix que el de mercat”, va recalcar Balagué. “No volem fer negoci, sinó donar servei a la ciutadania i facilitar la qualitat de vida que ofereixen els pobles”, va afegir. Diverses persones que busquen habitatges en aquesta zona de la província de Lleida ja han mostrat el seu interès al consistori. L’alcalde de Castellnou de Seana va apuntar que, en funció de l’èxit d’aquesta iniciativa, podria portar-se a terme una segona promoció de cases adossades a la localitat, tenint en compte que també es van adquirir 6.200 metres quadrats de terrenys qualificats com a sòl rústic que, ara per ara, no tenen un ús concret.