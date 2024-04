La mà humana és darrere de l’incendi que va arrasar ahir un total de 4,5 hectàrees de l’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana i el seu entorn. Així ho va confirmar ahir el cap a Lleida del cos d’Agents Rurals, Llorenç Ricou. Va explicar que, en el punt d’inici de l’incendi, s’han trobat burilles, així com boles fabricades amb el borrissol blanc que procedeix dels pollancres i que aquests dies cobreix bona part del terra de la zona. “Sigui com sigui, algú va utilitzar un encenedor, aquí no hi ha línies elèctriques ni activitat que pugui generar un incendi”, va apuntar Ricou, que va assenyalar també que la investigació segueix en curs. Va puntualitzar que la xifra final de terreny afectat és de 3,5 hectàrees de l’espai natural i una hectàrea de terrenys agrícoles. Per la seua part, l’inspector del cos de Bombers Joan Josep Bellostas va explicar que l’incendi es va iniciar a un quart de nou de la tarda a la zona del bosc de ribera, a prop de l’aparcament d’accés a l’estany a Vila-sana. El vent va ser crucial perquè el foc es propagués per la zona de forma ràpida. Per aquesta raó, va demanar “precaució” a l’hora d’organitzar activitats en espai naturals, ja que aquest tipus d’incendis acostumen a ser “molt ràpids”. El d’Ivars es va donar per controlat a un quart d’una de la nit i estabilitzat una hora abans. Per la seua part, el director de l’estany, Rafel Rocaspana, va assegurar que l’incident pot haver afectat aus com l’ànec de collar o l’aguiló, que ja començaven a nidificar a la zona. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va visitar ahir a la tarda el lloc dels fets acompanyat del president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, entre altres autoritats.