L'Albada: el repte d'atreure les joves

L’Associació de Dones del Pla d’Urgell L’Albada és una de les entitats de Mollerussa que han fet història. I és que amb 34 anys d’activitat a l’esquena, aquesta agrupació continua en actiu, organitzant iniciatives que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les dones de la ciutat, així com d’altres municipis de la comarca. Ara deixa el càrrec la que ha estat la presidenta durant nou anys, Tere Grañó, i la resta de membres de la junta. D’aquesta manera busquen reactivar l’entitat i obrir-la a dones de totes les edats. I és que, en l’actualitat, de les 400 sòcies, poques són joves.

Agafa el relleu a la presidència Magda Ribes. “L’Albada ha de ser un punt de trobada de dones amb diferents inquietuds, sense importar els anys que tinguin. Per això, ampliarem les activitats amb propostes que puguin atreure les joves, sense oblidar les persones grans”, va remarcar.D’altra banda, l’objectiu també serà que l’actual seu de L’Albada, ubicada al Centre Cultural Germans Freixes Badia, pugui obrir més hores i fins i tot acollir activitats proposades per les mateixes sòcies. Juntament amb Ribes, també formen part de la nova junta directiva Sílvia Pascual, que serà la vicepresidenta, Maria Rosa Piqué, la secretària, i Rosa María Sánchez, tresorera. Completen l’equip Ana Maria Domingo, Maria Maqueda, Montserrat Mir, Dolors Solé, Maria Teresa Solé i Concepció Tribó, que actuen com a vocals.Per fer efectiu el relleu, l’entitat va organitzar un berenar que va unir les integrants de la nova junta amb les dones que han deixat el càrrec. L’acte es va dur a terme a la seu de l’ens divendres passat.

L’entitat ha complert 34 anys i té l’actual seu al Centre Cultural Germans Freixes Badia

Grañó va mostrar la seua satisfacció per la tasca portada a terme durant aquests anys, en la qual s’han mantingut activitats com la trobada de puntaires, que reuneix aficionats a les puntes de coixí de tot Catalunya i s’ha integrat a les festes de Sant Isidori.Una altra de les iniciatives ha estat el projecte En nom de dona, una tasca d’investigació la finalitat de la qual va ser descobrir el nom de les dones que han tingut un paper rellevant en la història de la capital del Pla d’Urgell. Entre les biografies dutes a terme en el marc d’aquest estudi, hi ha la de l’activista política i destacada sindicalista catalana Maria Manonelles. L’entitat va publicar el resultat d’aquest treball d’investigació a la seua pàgina web.Finalment, Grañó va voler agrair la tasca que han portat a terme les persones que han format part de la junta directiva al llarg dels anys, en especial a Carme Badia, vicepresidenta; Pepita Reñé, secretària, i Teresa Simó, tresorera, que l’han acompanyat des del principi.