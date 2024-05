Més de 50 activitats per celebrar la festa major

La presentació del nou equipament Andana Jove, a l’antiga estació d’autobusos per a joves de 12 a 17 anys, un tardeo a la terrassa de l’antiga Musicland o la música del DJ internacional Marsal Ventura són alguns dels actes de la festa major de Mollerussa, que se celebrarà del 16 al 19 de maig. Són una cinquantena d’activitats incloses al programa, que torna a donar protagonisme a les associacions com Mollerussa Comercial, que prepara el 30 Mercat de Festa Major juntament amb la Cambra de Comerç, un torneig del Club Tennis Taula, el Memorial Ígor Flórez del Club d’Escacs Mollerussa o una bicicletada popular del Club Ciclista Plabike.

Dijous hi haurà llonganissada popular, l’espectacle de foc dels ARF Diables i concert de Galactics. Divendres estan previstes activitats com la festa Holi o el concert de La Nit de Canet. Dissabte, Trobada Gegantera i Grallera; un vermut de la Colla del 1974 al pati de l’Escola de Música i la música de Mushkaa.

Visita guiada al campanar de l’església

Una altra de les novetats del programa serà una visita al campanar de l’església de Sant Jaume, una activitat que organitza l’Esplai Gojo de la parròquia. Serà dissabte a partir de les deu del matí i fins a la una del migdia i els visitants podran descobrir les particularitats d’aquesta torre així com les campanes que allotja.El programa també acull per primera vegada l’Aplec de la Sardana, que tradicionalment se celebrava després de la festa major. Serà la 44 edició d’aquesta trobada, que es portarà a terme a l’avinguda del Canal, davant de la pista de bitlles, a partir de les 9.30 del matí. Les sardanes aniran a càrrec de la Bell-puig Cobla i la Selvatana. El mateix dissabte i a partir de les 11, la zona posterior dels pavellons firals acollirà una exhibició de motos elèctriques, a càrrec de l’Escola Motor Camp juntament amb el Moto Club Terres de Ponent. Jovent de Mollerussa tornarà a organitzar activitats com la llonganissada de dijous al capvespre al centre o la JoveFest! dissabte a partir de les 18.00, l’escenari del qual s’ubicarà al pati de les bitlles.