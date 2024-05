La residència de Mollerussa obrirà la primavera del 2025

La nova residència per a la tercera edat Jardins Castelló de Mollerussa ja té data d’inauguració: serà la primavera de l’any que ve. I és que les obres de construcció d’aquest nou equipament avancen a bon ritme i ara els seus promotors, l’empresa privada Jardins Castelló SL, han organitzat un acte de presentació dirigit a la ciutadania en general que es portarà a terme avui al teatre L’Amistat de Mollerussa, a partir de les set de la tarda. L’objectiu és donar a conèixer aquest projecte entre tots els veïns i alhora resoldre els seus dubtes. La residència comptarà amb un total de 144 places i 30 de centre de dia, amb la voluntat d’incorporar places públiques residencials i també de sociosanitàries, encara per determinar. Generarà un total de setanta-cinc llocs de treball directes i planteja oferir diferents serveis dirigits als usuaris que van des de psicologia a podologia o fisioteràpia. La superfície de la residència és de 8.180 metres quadrats repartits entre una planta subterrània, planta baixa i quatre plantes més, sumant un total de quaranta-vuit habitacions individuals i la mateixa xifra de dobles. El centre també comptarà amb un restaurant públic obert al públic en general per afavorir la integració dels usuaris.