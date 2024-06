Barbens recorda el seu passat medieval

Barbens va acollir aquest diumenge el segon Festival Cultural Camins dels Càtars, organitzat per l’ajuntament de Barbens en cooperació amb l’associació Ilercavonia. La jornada va oferir un ampli programa cultural al llarg de tot el dia a les diferents sales de l’antic castell templer de Barbens, seu de l’actual consistori.

La inauguració oficial va comptar amb la participació de l’alcalde, Andreu Benet, i la regidora de Cultura, Judit Ibós, així com el president del consell del Pla, Carles Palau. L’acte va servir per presentar el projecte Barbens, encreuament dels camins càtars a les Terres de Ponent, un itinerari cultural europeu homologat, a càrrec de Josep Lluís Soler.La jornada va continuar amb la taula redona El paper de les associacions culturals en el foment del coneixement i promoció de la història del temple i dels càtars a les Terres de Lleida amb la participació de representants de les associacions culturals Castell de Gardeny, Amics dels Càtars, Sapiència Occitana i Ilercavonia: Òscar Ardiaca, Jaume Cluet, Francesc Sangar i Eduard Berga. La sessió matinal va acabar amb una visita interpretada pel castell. A la tarda es va inaugurar l’exposició Nisshoku de Montse Rubinat.La segona edició del festival va finalitzar amb la cantada popular de Lo Boier, una cançó tradicional occitana referida als càtars, a la zona on es troba un llorer dedicat a la memòria del pas dels càtars per aquest municipi.