Detingudes tres persones per robar objectes de l'interior de vehicles a Bellpuig

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 21 i 23 anys, i una dona de 21 anys, com a presumptes autors de tres furts a interior de vehicle a Bellpuig.

Els fets van passar la nit del 20 de febrer, quan els autors van aprofitar que els vehicles aparcats al carrer no estaven tancats per sostreure diferents objectes de l'interior, com ulleres, documentació i aparells electrònics. La investigació va permetre identificar els tres presumptes autors, que van ser detinguts. Dos la setmana passada a Cervera, i el darrer aquest dimarts a Tàrrega.

Els arrestats, dos dels quals tenen antecedents, van quedar en llibertat després de declarar davant la policia amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.