Instal·len 147 plaques a la potabilitzadora de Golmés

El consistori de Golmés va reduir en un 66,80 per cent la factura de la llum al maig, en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Aquest estalvi ve motivat principalment per la instal·lació de 147 plaques solars a la planta potabilitzadora ubicada a la Pineda del Salat. Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla de Cooperació Municipal d’Inversions 2023-2024 de la diputació de Lleida, amb una subvenció de 49.977,16 euros d’un cost total de l’actuació de 60.472,36 euros.

La instal·lació ha anat a càrrec de l’empresa Sun System Group de Tarragona. L’obra inclou un total de 147 panells solars amb una capacitat de 550 Wp. Aquesta quantitat d’energia ha permès a l’ajuntament reduir significativament la seua dependència de les fonts d’energia no renovables per al tractament de potabilització de l’aigua, que és l’equipament municipal que necessita més energia, tal com va apuntar l’alcalde, Jordi Calvís. L’actuació també ha generat beneficis ambientals. Així, s’ha evitat l’emissió de 17.300 quilos de diòxid de carboni a l’atmosfera en el transcurs d’aquests sis mesos de funcionament.

L’ajuntament explora noves maneres d’integrar pràctiques sostenibles i ha tret a licitació la instal·lació de la fotovoltaica d’ús compartit al sostre del pavelló poliesportiu per cobrir la demanda energètica dels edificis de les escoles, el centre cívic, el consultori, el casal cultural i el pavelló.