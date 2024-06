Entreguen els premis de narrativa i dibuix Joan Solà

La sala multifuncional de Bell-lloc va acollir l’entrega de la catorzena edició dels premis de narrativa breu i dibuix Joan Solà, que convoca l’ajuntament. En la categoria de majors de 17 anys va guanyar Alina Romero amb Tornar al passat per salvar el futur; en la de 13 a 16 anys el primer premi va ser per a Ariadna Pujol i el segon per a Mar Saura. En cicle superior van destacar les obres de Ïu Folguera, Aina Segura, Laia Llobera, Sebastià Bonell i Nayeli Ginés. En cicle mitjà, els premis van ser per a Llorenç Saura, Oriol Criado, Anisia Andor i Àfrica Bosch. La música de l’acte va anar a càrrec d’alumnes de l’Escola de Música de Linyola.