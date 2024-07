Plaques solars per abaixar el cost de depurar aigua

“Esperem aconseguir estalvis de més del 50% en el cost de l’energia elèctrica”, assenyala Carles Palau, president del consell comarcal del Pla d’Urgell, sobre el projecte d’equipar amb plaques solars les depuradores de Barbens, Bell-lloc, Bellvís, Fondarella, Linyola i Torregrossa-Juneda.

El consell comarcal ha aprovat en les últimes setmanes els projectes inicials d’aquestes sis actuacions, el pressupost conjunt de les quals ascendeix a 1,1 milions d’euros, 911.606 de principal i 191.544 d’IVA.Els sis projectes es troben en període d’exposició pública durant períodes d’un mes que acaben a finals de juliol i en què es poden presentar al·legacions a la proposta inicial.El gruix de la inversió, 705.547 euros (IVA inclòs) es concentra en la depuradora de Fondarella. La segueix, amb 130.183, la de Juneda-Torregrossa. Les altres quatre tenen pressupostos de menors quanties, per sota dels 100.000 €.“Es tracta de reduir la dependència del subministrament elèctric i les emissions” de gasos amb efecte d’hivernacle, explica Palau, que crida l’atenció sobre l’elevada despesa energètica que comporten aquestes plantes.“Les depuradores són l’equipament municipal que més consum genera”, assenyala el president del consell del Pla d’Urgell, una circumstància per a la qual les plaques solars presenten alguns avantatges com el fet que la fase de més demanda d’energia de les instal·lacions coincideixi amb la de generació més intensa de la instal·lació d’autoconsum. “El rendiment més gran de les plaques es dona en les hores en què la depuradora té la principal càrrega de treball.”En aquest sentit, a l’estalvi del 50% de la factura energètica s’hi afegeix la previsió de poder tenir-les amortitzades en un termini al voltant d’uns cinc anys, en el qual els estalvis en subministrament elèctric s’equipararien al cost de les inversions.Les depuradores que tracten les aigües residuals del Pla d’Urgell són gestionades per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), a la qual el consell comarcal les va traspassar.Per una altra banda, el Consell Executiu de la Generalitat va acordar ahir augmentar en nou milions d’euros l’assignació de fons per finançar el funcionament de la xarxa de depuradores, la qual cosa representa un increment del 15% respecte a l’any 2023.

