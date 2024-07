El Poal exigeix iniciar ara a l'estiu la nova escola

L’ajuntament del Poal amenaça la Generalitat d’organitzar protestes si l’administració catalana no inicia la construcció de la nova escola abans que comenci el nou curs escolar, el 9 de setembre. L’alcaldessa, Estela Lleonart, va remarcar ahir després de reunir-se amb representants d’Educació (Simó López Xirau, director general de Centres Públics, i el delegat, Claudi Vidal, entre d’altres) que fa 17 anys l’ajuntament ja va cedir el terreny de la futura escola a la conselleria i va dur a terme un primer projecte d’urbanització que va costar 47.800 euros. El 2010 es va abordar la urbanització de la segona fase (269.450 euros) i un any després es va elaborar el projecte i es va atorgar llicència d’obres. De fet, la construcció de l’escola figura als pressupostos de la Generalitat dels últims anys, amb una partida d’1,2 milions d’euros.

Tanmateix, segons la primera edil, “l’únic compromís que ens han donat és que els nens començaran el curs al nou centre el setembre del 2025”. Tot i així, després de reiterades promeses de començar els treballs, Lleonart va exigir que arranquin abans del nou curs escolar perquè el contrari és un nou retard, va assegurar.“Primer ens van dir que començarien al desembre, després al març, al juny i al juliol. Van col·locar-hi fins i tot cartells, i res. Després van dir al setembre i ara ens diuen que a finals d’agost o setembre ens concretaran alguna cosa sobre el calendari de les obres”, va assenyalar l’alcaldessa. “Ens diuen que les obres van per a la tardor i que duraran dotze mesos”, va afegir.Tanmateix, el consistori considera que aleshores haurien de començar els primers i anhelats treballs: “Si no, organitzarem protestes.”Fa una mica més de tres anys, pares de l’escola El Roser del Poal ja van reivindicar davant d’Educació una nova escola per a l’any següent i van demanar, concretament, que tingués un total de 4 línies perquè donessin cabuda als més de seixanta alumnes d’aquest centre, gairebé el doble que una dècada abans.El projecte del 2011 es va anul·lar al cap de tres anys al·legant que el disseny no s’adaptava a les necessitats d’escolarització del municipi. Els seixanta alumnes de l’escola estan ara ubicats a la seu de l’ajuntament, de la qual ocupen, segons les últimes estimacions, un 60 per cent dels baixos, però necessiten més espai.