Projecten ampliar l'àrea industrial i la residencial

L’ajuntament de Fondarella ha tret a concurs la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ja que el seu desenvolupament es regeix ara per les normes subsidiàries del 1997 i “això ens limita el creixement tant industrial com urbà al no estar adaptades a la llei d’Urbanisme”, va dir l’alcalde, Xavier Acosta. Va afegir que no disposar del POUM limita la possibilitat de planificar i ordenar el creixement “controlat” de la localitat, a banda d’ordenar parcel·les que hi ha al centre del municipi. Va assegurar que el document dissenyarà noves zones d’expansió i potenciarà la creació de nous habitatges i sòl industrial, actualment esgotat i “amb demanda”, tant per construir cases i indústries com serveis.

Va afegir que l’objectiu és ordenar les parcel·les urbanes “que tenim actualment i crear-ne de noves, a més d’ampliar el cementiri i urbanitzar tota l’àrea del camp de futbol”. El nou planejament contemplarà la supressió de dos dels tres pasos a nivel de la localitat i disposar de més sòl urbà. “Ja treballem amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) per a la supressió i per estar llestos per dissenyar els carrers annexos a aquests passos que permetin una millor permeabilitat”, va dir.

La redacció s’adjudicarà a l’agost i el consistori espera tenir-lo aprovat durant aquest mandat

El pressupost de licitació del document ascendeix a 36.300 euros i està previst adjudicar-lo a mitjans d’aquest mes d’agost. El consistori vol disposar de la redacció i aprovació del POUM aquest mandat, atès que “és una prioritat i necessitat” per a Fondarella i per al seu creixement futur.Dels 149 municipis del pla de Lleida, 77 tenen POUM; 48 compten amb Normes Subsidiàries i un compta amb un Pla General d’Ordenació, amb dades de fa uns mesos. Al Pirineu, 31 compten amb POUM; 15, amb normes de planejament, 3 amb un pla d’ordenació plurimunicipal i 27, normes subsidiàries. Això implica que 49 municipis del pla i 31 del Pirineu compten amb normes que no estan adaptades a la llei d’Urbanisme de 2002. La diferència principal entre un POUM i les normes de planificació és, segons la Generalitat i a efectes pràctics, que aquestes només permeten establir mapes delimitats de sòl urbà i no urbanitzable, però no possibiliten planificar de forma conjunta el creixement urbanístic del municipi ni dissenyar noves zones d’expansió.