Els 'indis' prenen les associacions

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els indis han tornat Barbens. I ho han fet a través de diverses entitats de nova creació que són fruit de la voluntat dels seus veïns de reactivar el municipi des del punt de vista social i cultural, entre les quals hi ha l’Associació de Dones Indianes. El municipi sí que comptava amb una associació de dones que en els últims anys havia perdut pistonada. Ara un grup de veïnes han decidit recuperar-la amb l’objectiu d’organitzar activitats que agradin tant a les de més edat com a les joves. “Hem fet una reunió perquè les dones expressessin les seues inquietuds i necessitats per conèixer quina direcció havia de prendre l’entitat. Així, hem plantejat fer tallers, cursos o activitats esportives. El nostre objectiu és donar cobertura a les dones de Barbens de qualsevol edat. Ja som 80 sòcies i esperem arribar a un centenar. Tenint en compte que som un municipi d’uns 900 habitants, estem molt contentes de l’acollida que ha tingut la proposta” va remarcar la tresorera de l’entitat, Margarida Guamis.

“Cada municipi té el seu lema i nosaltres som des de fa molts anys el poble dels indis. Així que va ser fàcil trobar un nom per a la nostra entitat” va explicar Guamis.

Els veïns asseguren que Barbens és conegut tradicionalment com el poble dels indis

El mateix han fet els joves, que també s’han agrupat per organitzar activitats, amb el nom d’Associació de Joves Els Indis de Barbens. Sense un teixit associatiu és difícil fer coses en un poble. Estem molt contents que els veïns hagin decidit unir-se i fer propostes per millorar el poble” va destacar la regidora de Cultura de l’ajuntament, Judith Ibós, que va destacar que la implicació de les esmentades entitats ha contribuït a millorar el programa de les festes d’agost. Així, l’Associació Contra el Càncer va organitzar un sopar solidari en el qual es van sortejar productes de comerços i artistes locals, dimecres passat. L’endemà, l’Associació de Dones Indianes va ser l’encarregada de la barra del vermut musical i l’Associació de Jubilats va col·laborar en el concert d’havaneres que va protagonitzar el grup Far de Ponent.Els Joves Els Indis van ser els encarregats d’organitzar la Nit Jove de divendres amb un correbars i el sopar i la barra del concert de nit de dissabte. També ha col·laborat activament en aquestes festes l’Associació de Famílies de la Escola Sant Roc, encarregats de la barra del concert de diumenge amb Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves. “És la primera vegada que aquesta celebració compta amb una participació tan alta dels veïns, agrupats en associacions. És una gran manera de treballar i que tots anem a l’una”, va remarcar Ibós.