Els vestits de paper més universals

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 13 vestits han sortit de forma excepcional del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa per participar en una exposició a la parròquia de Foz do Douro, a la ciutat de Porto. La primera ilusión, de Paquita Pagà; Amaterasu, de Natalia Ermakova; o Miss China, de Pepita Marrades, són algunes de la peces que han format part de la mostra i juntament també s’han pogut veure 11 peces procedents d’Amposta.

El principal objectiu: donar força a la candidatura que reconegui els vestits de paper com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco que treballen conjuntament Mollerussa, Amposta i Porto. El projecte s’ha posat una data límit en la presentació: abans del març del 2026 ha d’estar ja en mans de la Unesco per a la seua valoració. Per fer la iniciativa més rellevant, també es treballa perquè Güeñes, al País Basc, i Àguiles, a Múrcia, s’adhereixin al projecte. La inauguració de la mostra, que es podrà visitar fins al dia 1 de setembre, va comptar amb la participació dels alcaldes de Mollerussa i Amposta, Marc Solsona i Adam Tomàs, així com la directora de la candidatura, Carme Polo. També hi van participar modistes com Pepita Marrades de Mollerussa i Yolanda Moreno i Paquita Pagà, d’Amposta. La iniciativa forma part de les activitats incloses en la celebració del Seguici de Sant Bartomeu, conegut com el Cortejo do Traje de Papel, que compta amb una tradició de més de 150 anys d’història en la qual mig miler de persones participen en una desfilada que passa per diferents passejos i avingudes. Tots els participants llueixen dissenys fets en paper inspirats en una temàtica. La d’aquest any ha estat els Jocs Olímpics.