Reciclades 19 tones de roba el primer semestre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa va reciclar durant els primers sis mesos d’aquest any un total de 19 tones de residus tèxtils, la qual cosa representa un estalvi de 119 tones de CO2 que no seran emeses a l’atmosfera, segons dades facilitades per l’ONG Humana Fundación Pueblo para Pueblo, que té distribuïts catorze contenidors a la ciutat.

El 90% de les 52.500 peces de roba recuperades tenen una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge, la qual cosa afavoreix aquest benefici per al medi ambient a l’evitar que acabin en un abocador i siguin incinerades. Al costat de l’objectiu ambiental, el segon benefici que es persegueix és el social mitjançant la creació d’ocupació, ja que la Fundación Humana genera un lloc de treball per cada 18.000 quilos de roba usada recollida.A més, l’entitat destina els recursos que s’obtenen a iniciatives socials com projectes d’agricultura sostenible o de lluita contra malalties com la tuberculosi.