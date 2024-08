Salut retarda de nou obrir el centre d'Urgències de Mollerussa

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria de Salut ha retardat l’entrada en servei del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Mollerussa prevista, al principi, per a la primavera o l’estiu, després (el dilluns d’aquest mateixa setmana) per al setembre i ara (ahir) per a l’últim trimestre d’aquest any. Fonts del departament asseguren que les obres de construcció de l’edifici estan acabades però, malgrat que l’estructura física està completada, falta encara incorporar el mobiliari per a les consultes i les sales comunes, així com alguns aparells sanitaris, incloent-hi part de la màquina de radiologia. Quant al personal, la previsió és traslladar professionals del CAP i ja es va avançar el mes de març passat que s’han de fer noves contractacions. Una vegada es disposin d’aquest equipament, serà necessari esperar les autoritzacions administratives i sanitàries pertinents per posar en marxa el centre, de forma que “està previst que obri les portes durant l’últim trimestre d’aquest any”.

Les obres del CUAP van començar el maig de l’any passat al costat de les instal·lacions de l’actual CAP. La previsió és que les obres estiguessin llestes a finals del 2023. En la visita que van fer les autoritats a les instal·lacions a primers d’aquest any ja es va ajornar la inauguració a la primavera, després al tercer trimestre, després al setembre i ara a final d’any.El nou centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) de Mollerussa atendrà unes 65.000 persones de tres comarques. Tots els veïns del Pla d’Urgell i dels que formen part de l’àrea bàsica de salut (ABS) de les Borges Blanques, a les Garrigues, i les d’Agramunt, Bellpuig i Tàrrega, a l’Urgell. Oferirà atenció continuada i evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se a l’hospital Arnau de Vilanova per a casos de mitjana i baixa complexitat. Serà el segon d’aquestes característiques que obrirà a la demarcació després del de Lleida.El CUAP tindrà una superfície de 1.150 metres quadrats, estarà obert tots els dies de l’any i comptarà amb una base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Ha suposat, fins ara, una inversió que supera els 3,7 milions d’euros.