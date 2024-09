Mollerussa aprovarà el pressupost 2024 aquest dijous

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Mollerussa aprovarà el pressupost 2024 en un ple aquest dijous. L'equip de govern d'Ara Pacte Local, el PSC i Junts ha aconseguit tirar endavant els comptes que ja tenia a punt al febrer però que arran "d'afers interns" del consistori, no s'havien pogut portar encara a aprovació. El pressupost puja a 18,9 milions d'euros, un 12% més que l'any passat i segons l'alcalde Marc Solsona, encara que sigui tard, "té tot el sentit aprovar-los" perquè s'ha de fer front als encàrrecs, convenis i licitacions de l'ajuntament abans de final d'any de manera que si no els tinguessin seria "un pas enrere en l'estratègia comptable". Del total de pressupost, 2,7 milions són per inversions i destaca la renovació de tot l'enllumenat públic i d'equipaments.