L'ajuntament desbloqueja els pressupostos, de 18,9 M€

L’ajuntament de Mollerussa, després de mesos d’espera, ja té data per aprovar el seu pressupost, que ascendeix fins als 18,9 milions d’euros. Serà demà dijous quan es debatrà en un ple extraordinari l’esmentat document, que l’alcalde, Marc Solsona, va qualificar de “tècnic, perquè tot sigui ordenat i al dia” i ja pensant en el pressupost del 2025. La xifra representa un 12% més que el 2023 i contempla una partida de 2,7 milions d’euros en inversions, tal com va detallar el regidor de l’àrea econòmica, Alonso Soria. D’aquests, un milió es destinarà a la millora integral de l’enllumenat públic, tant de carrers com d’instal·lacions esportives. L’objectiu és aconseguir una rebaixa del 40% a la factura de la llum municipal que el 2023 va arribar als 882.000 euros anuals. Per poder portar a terme aquesta obra, el consistori es plantejarà la necessitat de demanar un crèdit.

Altres partides són els projectes d’ampliació de les dependències d’Acció Social i Habitatge a les antigues oficines de CaixaBank, als baixos del consistori (361.771 euros), així com la construcció d’un refugi d’animals a la Serra (226.438 euros), els dos subvencionats per la diputació de Lleida i que han d’estar a punt a finals d’any. També se’n destinarà 169.317 a la millora de canonades en diferents carrers. El pressupost també inclou l’amortització d’un milió d’euros, fet que suposa que s’acabarà l’exercici amb una ràtio d’endeutament del 46,49%, el més baix dels últims anys. Al capítol de personal, la xifra arriba als 6,5 milions d’euros, un 4% més que l’any anterior al contemplar més persones com un arquitecte, el secretari municipal, tres TAG de Contractació així com personal de la brigada i tres agents de la policia. El primer edil va remarcar que tenir a punt aquest document “no ha estat fàcil” i va recordar que han influït temes “interns” del consistori. Val a recordar que al febrer Solsona va explicar que no es podia aprovar al no disposar d’informes necessaris que havia d’entregar el coordinador de l’Àrea de Recursos Humans. A la primavera, l’alcalde va optar per posar una altra persona al càrrec de l’esmentada àrea.D’aquesta manera, la previsió és que el pressupost obtingui la majoria gràcies a vots dels partits que formen part del pacte de govern: Mollerussa Primer, PSC i Junts.