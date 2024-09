Ruta per als pobles amb menys transport públic

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell del Pla d’Urgell portarà a terme un estudi per conèixer quins són els set municipis amb menys transport públic de la comarca per oferir-los aquest servei, que seria a demanda. Serà una nova ruta que operaria inicialment durant un període de sis mesos i connectaria els esmentats pobles amb la capital, Mollerussa. En funció de les peticions, cada trajecte podrà passar o evitar algun dels municipis de l’esmentada ruta, tal com va explicar ahir el president de l’entitat, Carles Palau. Tot forma part del projecte Pla d’Urgell. Mobilitat Rural Intel·ligent, que l’entitat comarcal ha presentat i que té una única missió: reduir les emissions de diòxid de carboni associades al transport privat i millorar la mobilitat a la comarca a través del transport públic.

La iniciativa també busca oferir solucions que siguin efectives, en especial a aquells col·lectius que experimenten dificultats de mobilitat, sobretot a l’hora d’accedir als serveis disponibles a la comarca, com poden ser en l’àmbit de la salut el Centre d’Atenció Primària (CAP) del Pla d’Urgell, entre d’altres. Entre aquests col·lectius hi ha el de la tercera edat, les persones amb mobilitat reduïda o veïns amb poder adquisitiu limitat.Juntament amb la prova pilot, l’entitat comarcal farà una campanya d’informació destinada a sensibilitzar la població respecte a la necessitat de reduir les emissions i fomentar l’ús del transport públic com una alternativa sostenible i segura.

L’entitat comarcal també treballa altres projectes d’àmbit comarcal com per exemple un estudi per poder unir els municipis amb un carril bici, també per fomentar l’ús de transport saludable.