«Sons inspirats en la sequera»

Emocionar a través dels sons des de la improvisació i conjugant altres formes d’art és l’objectiu de Núria Andorrà per al seu últim projecte, Gota de Secà, que està ultimant durant la seua residència artística al Casal Cultural de Miralcamp i que s’estrenarà aquest mes.

De què tracta l’espectacle ‘Gota de Secà’?

És una proposta interdisciplinària, innovadora i inspirada en la sequera i en la problemàtica global de la falta d’aigua des de diferents punts de vista. Un solo de percussió en el qual es fusiona l’electrònica, vídeos i la intel·ligència artificial (IA) per explorar i unir moviments a través de sensors. Mecanismes que em permeten omplir escenaris amb música i moviment. Al combinar IA amb una projecció màping que obre noves possibilitats i permet projeccions interactives i improvisar.

La improvisació està estretament unida a les seues creacions musicals.

És un llenguatge que es construeix al moment. Em sento còmoda creant música i improvisant perquè em permet poder comunicar coses que amb les paraules no puc. Compondre en temps real és la interacció del moment i això fa que el públic sigui partícip de l’espectacle i pugui descobrir la trama. En la improvisació, és important desenvolupar l’escolta, la interacció amb els altres i saber reaccionar en temps real a l’escenari. Crear en funció del que està passant.

Què vol transmetre a través de la seua última creació?

Impactar i que el públic se senti ciutadà de la terra, conscient de la falta d’aigua. La sequera és un problema a nivell mundial i m’agradaria oferir emocions a través de la música que impactaran els espectadors. Amb la utilització de la IA espero captivar el públic i interactuar-hi. Crec en la reacció de la gent i en l’energia que es crea quan faig música. Així va succeir en altres projectes com Nu.a i Ni.u, que estan relacionats amb Gota de Secà.

Relacionats en quin sentit?

Són dos espectacles que em van transportar als meus orígens, anar cap a dins per poder transmetre fora. De la senzillesa per arribar a la complexitat. En aquest cas, la tercera peça de la trilogia, que és Gota de Secà, és aconseguir anar cap enfora per tornar a l’origen. Nu.a estava dedicat a la meua àvia Carme i Ni.u inspirat en la Vall del Riu Corb, als paisatges, el territori i el canvi climàtic.

També és professora d’improvisació a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Sí, i al Conservatori de Reus i imparteixo workshops en diferents conservatoris superiors d’Europa. Malgrat que ara he aparcat la docència. Una pausa per donar més pas a la creativitat. M’agrada interactuar i comunicar en temps real als escenaris i amb les emocions. Ara toca crear i només faig concerts. Poder fer aquesta residència aquí a Miralcamp em permet treballar amb més tècniques. És idoni i molt enriquidor.